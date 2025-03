De plus en plus d’habitants à Liège, avec des conséquences sur l’immobilier: "Les prix ne font qu’augmenter"

La ville de Liège dépasse la barre des 197 000 habitants, un niveau plus atteint depuis une vingtaine d'années et cela se fait ressentir au niveau de l'immobilier. "On a beaucoup plus de demandes pour le centre-ville de Liège qu'on en avait auparavant. Dans un marché où il y a beaucoup de demande et très peu d'offre, le prix ne fait qu'augmenter", constate Grégory Gagliardo, agent immobilier.

Les travaux du Tram : un levier pour la transformation urbaine

Les agents immobiliers croulent sous les demandes et cela s'explique par plusieurs facteurs. "La rénovation des quartiers est due aux travaux du Tram, donc il y a pas mal de quartiers qui ont été rénovés et puis il y a des aménagements qui ont été faits et ça, je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les personnes veuillent habiter à Liège", explique Grégory Gagliardo



Depuis l'année dernière, la cité ardente aurait-elle réussi à changer son image et à attirer plus de monde ? "J'ai trouvé qu'il y avait plus de monde et que la ville devient de plus en plus belle. Moi ça me ravit, j'ai travaillé longtemps ici sur la place cathédrale exactement et je trouve que ça a vraiment changé", témoigne un habitant. Cette observation est partagée par d'autres, qui notent une augmentation progressive de la fréquentation : "Un petit peu plus qu'il y a quelques mois, oui en effet". Certains, après une période d'absence, redécouvrent le centre-ville avec un regard neuf : "Franchement, on est resté tout un moment sans venir, pourtant, on habite vraiment tout près".