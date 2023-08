Deal, expédition punitive, violences: Domenico D'Atria, abattu par la police à Oupeye, avait déjà été condamné à 13 reprises

Ce vendredi, Domenico D'Atria a été abattu par la police après avoir refusé de s'arrêter pour un contrôle et avoir écrasé un policier avec son quad. D'après une information de nos confrères de Sudinfo, son casier judiciaire était assez conséquent. À son actif: des condamnations pour roulage, deal et vol avec violence.

Domenico, 31 ans, a perdu la vie après avoir refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. On sait aujourd'hui qu'il avait 30 grammes de cannabis en sa possession au moment des faits. Une quantité qui ne peut pas être assimilée à de la consommation personnelle. Le conducteur du quad savait qu'en cas de contrôle, il serait probablement vite retourné derrière les barreaux. Surtout avec un casier judiciaire comme le sien.

En 2017, il avait déjà été condamné pour vente de stupéfiants, selon Sudinfo. Mais ce n'est pas tout, toujours selon le quotidien, le 3 juin 2021, Domenico a mené une expédition punitive à l'encontre d'un homme qui lui devait de l'argent. Avec une tierce personne, il a poursuivi l'homme, l'a mis dans un coffre et lui a porté des coups. La victime s'est finalement réfugiée dans une école. À la suite de cet épisode, il a été placé en détention préventive. Les faits ont été qualifiés de vol avec violence, tentative d’extorsion et détention arbitraire. Bilan: une peine de 15 mois de prison avec un sursis probatoire pour ce qui excède le temps où il a été incarcéré. Il ne pouvait donc pas commettre de nouveaux délits jusqu'en 2027. Or, la vente de cannabis constitue un délit.