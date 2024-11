Des habitants de Cointe exaspérés se mobilisent contre un élevage de... 60 canards: "Là, ça dépasse l'entendement"

Les habitants d'un quartier de Cointe disent "stop aux canards". Un de leurs voisins en possède 60 et aimerait en avoir plus encore. Une enquête publique est en cours, les voisins se plaignent de nuisances.

Ils provoquent un bruit et des odeurs incessantes. "Là, ça dépasse l'entendement. Moi je suis encore chanceuse parce que j'habite un petit peu plus loin, donc j'ai le bruit des canards par vagues. Mais les voisins directs, franchement je ne sais pas comment ils entendent même la télé. C'est pénible".

Sur les vitres de chaque maison sont collées des affiches "stop canards". C'est Véronique qui a décidé de les imprimer et de les partager à ses voisins. Un moyen de dire stop à un élevage de canards dans le quartier.

Les habitants de la rue ont décidé d'écrire à l'urbanisme. Ils considèrent qu'un élevage de canards ne doit pas avoir lieu dans un quartier résidentiel. Ce qui dérange Alain-Denis, un voisin, c'est le fait d'en faire en commerce. "Il aime bien les canards, il aime bien regarder. Puis il a une demande pour une autorisation d'élevage agricole. Et là il stipule que c'est pour vendre des magrets de canards, toutes sortes de choses", déplore-t-il.

Pour Paul-Henri, le propriétaire de l'élevage, c'est l'affiche d'enquête publique sur sa porte qui a déclenché cet élan de mobilisation de la part du voisinage. "Ils viennent seulement nous trouver et il y a un à tollé. Une dame ici qui est tout près, qui est de l'autre côté de la rue, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'elle a mis l'affiche. Je lui ai demandé si ça la dérangeait, en toute sympathie. Elle m'a dit 'je l'ai fait parce que les voisins m'ont demandé et que je n'ai pas envie de me disputer avec les voisins'".

Malgré les démarches entamées par ses voisins, l'éleveur espère toujours obtenir un nouvel abri.