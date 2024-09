Fortes pluies et coulées de boue à Geer: "On a établi un mur avec mes voisins"

Des routes inondées et de l'eau en profusion. Pour la deuxième fois cette semaine, Juan-Miguel est victime d'inondations. Il avait pourtant prévu ses caisses en bois pour protéger sa maison. "Dès que j'ai mis les palox, c'est mon épouse qui a eu l'idée de mettre les palox, on a établi un mur avec mes voisins et du coup l'eau a diminué au niveau de mon terrain. Il y a eu un bon taux d'infiltration et donc on a pu canaliser le lit de l'eau dans la rue", confie cet habitant d’Omal.

Des enfants d'un foyer relogés

Lundi soir déjà, de violentes précipitations se sont abattues sur Geer, jusqu'à 50 litres d'eau du mètre carré, tombées en quelques minutes. Les enfants d'un foyer ont été relogés dans un complexe sportif. Hier, il a fallu les rassurer. "J'ai été rassuré les enfants parce qu'ils voyaient les pompiers arriver avec les gyrophares. Donc, j'ai été dire: "Ne vous tracassez pas, les villas ne sont pas touchées" parce que c'est leur maison. Et déjà le fait d'être délocalisés, ça touche beaucoup", souligne Grégory Pirlet, directeur des foyers Sainte-Marie.