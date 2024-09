Grave accident entre un vélo et un camion à Hevre: le cycliste grièvement blessé

La victime, grièvement blessée, a été prise en charge par l'ambulance du Plateau et le SMUR du CHR Verviers. Elle a été admise à l'hôpital de la Citadelle. On ignore actuellement si ses jours sont en danger.

Un accident impliquant un cycliste et un camion s'est produit vendredi après-midi à Charneux, sur le territoire de la commune de Herve, indique la zone de secours 4 Vesdre Hoëgne et Plateau qui est en intervention sur place

Selon un témoin nous ayant contactés via le bouton orange Alertez-Nous, le cycliste se serait "fait rouler dessus" et sa jambe aurait subi de forts dégâts. A cette heure, ces faits n'ont pas été confirmés par les pompiers de la zone VHR. Selon nos informations, e balisage est encore en cours et les secours sont toujours sur place.