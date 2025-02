A la découverte du "plus beau point de vue de Belgique": le rocher du Hérou à Houffalize

Découvrez le rocher du Hérou, à Houffalize, une pépite naturelle de Wallonie offrant une vue à couper le souffle. Selon les locaux, c'est "le plus beau point de vue de Wallonie", a-t-on appris lors de notre escapade.

Niché à Houffalize, au cœur des Ardennes, le rocher du Hérou attire les amoureux de nature et d’aventure. Avec ses 1500 mètres de long et ses 80 mètres de hauteur, ce géant de pierre domine fièrement la rivière de l’Ourthe. Formé par la collision de plaques tectoniques il y a des millions d’années, il offre aux visiteurs l’un des plus impressionnants panoramas de Belgique.

L’ascension de ce site emblématique s’effectue au cours d’une randonnée de 5,5 km. Colette, guide locale, explique : "Moi, quand je viens ici, je suis en paix, malgré l'effort physique". Malgré les efforts requis, le sommet récompense les marcheurs avec une vue qualifiée de 'grandiose' et 'reposante'.