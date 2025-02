Laurent a changé de vie il y a 13 ans et fournit maintenant la Cour depuis Sprimont: "C'est hyper passionnant"

Lisa restaure un vieux lustre abîmé. Elle veut lui redonner sa lumière d'antan. Quand il est arrivé à l'atelier, il était très oxydé. "On l'a traité d'un point de vue mécanique, donc on a frotté le laiton pour faire réapparaître la matière première. Et puis après, on vient le polir pour lui redonner toute sa brillance", nous explique l'artisane.

Place ensuite à l'électrification et la remise aux normes. Après ça, Lisa devra remonter entièrement le lustre. "Il faut vraiment faire attention à chaque étape, être très minutieux et ça prend énormément de temps".