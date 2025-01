"Mais c'est quoi ce truc?": Nicole est outrée face à un projet de village de vacances à Hôyemont

Il y a une vingtaine d'années, ce terrain était occupé par un camping et se trouve donc sur une zone de loisirs. Aujourd'hui, un promoteur veut y construire un village de vacances, 25 habitations, une soixantaine d'emplacements de parking et une conciergerie.

"Très vite, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc, une zone de loisirs, un village de vacances ? Ce n'est pas nécessairement 25 maisons en dur, en pierre, en bois et très chères".

Les riverains craignent les nuisances sonores, l'impact sur la biodiversité et le décalage entre ce projet et les caractéristiques de leur hameau. Des inquiétudes partagées par les habitants des villages aux alentours. "On entend beaucoup parler maintenant des eaux de ruissellement qui vont favoriser les inondations. Ici, on est clairement sur une zone où on va perdre de la surface d'absorption", déplore Laura Korevaar, habitante de Comblain-La-Tour.

Les habitants ont donc créé un comité pour coordonner leur mobilisation. Ils se réunissent régulièrement et ils ont lancé un site internet pour communiquer. "On a fait des autocollants, on a fait des t-shirts. Et là, on a prévu un courrier qu'on est en train de faire signer pour que l'opposition soit forte, pour que ça fasse réfléchir le collège", relate Nicole Maréchal.

L'enquête publique est en cours et se termine le 20 janvier. Ce sera ensuite au collège de se prononcer.