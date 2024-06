Pont détruit par les inondations à Dalhem: toutes les structures provisoires sont réquisitionnées pour l’Ukraine

Et certains automobilistes sont carrément pris au piège.

"J'ai suivi mon GPS et il y a une déviation qui est notée sur la nationale là-dessus et puis après il n'y a plus rien. Donc on part un petit peu à l'aventure et voilà, on arrive sur le pont qui n'est plus là", témoigne un automobiliste.

Les autorités communales ont bien cherché à trouver des solutions de secours. La première : contacter l'armée. "On nous a répondu en effet que les ponts étaient réquisitionnés pour l'Ukraine. Je ne cherche pas à polémiquer là-dessus parce que je comprends tout à fait qu'on aide l'Ukraine. On doit les aider, je fais partie de ceux qui disent qu'on doit les aider en termes de matériel", assure Arnaud Dewez, le bourgmestre de Dalhem.