"Ça sentait la mort": la destruction du cimetière de Wandre par les inondations choque et attriste les habitants

Des pierres tombales déplacées, détruites par la force de l'eau, des murs effondrés et des briques emportées à une centaine de mètres plus loin. Les coulées de boue ont traversé le cimetière d'un bout à l'autre.

Stéphanie a assisté à ce triste spectacle : "Je vois qu'il y a quand même des débris de pierres tombales. On voit que les pierres tombales ont été complètement éventrées. Elles sont en pierre, donc il ne faut pas demander la puissance qu'il y avait. Et tout s'est déversé chez le voisin. Et on a senti quand même l'odeur caractéristique... Oui, on l'a bien senti. Ça sentait la mort", témoigne l'habitante.