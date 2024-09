Un appartement a explosé à Liège la nuit dernière, tuant une personne: "J'ai cru que toutes les vitres allaient sauter"

Une explosion suivie d'un incendie est survenue dimanche vers 19h20 au 2e étage d'un immeuble situé au numéro 2 de la rue de Sélys, à Liège. Un périmètre de sécurité a été installé pour permettre l'intervention des secours. Une personne est décédée. Six autres victimes ont été transférées à l'hôpital pour une intoxication. Huit personnes ont en outre été accueillies au poste médical avancé.

La fouille du bâtiment était toujours en cours dimanche vers 21h20 et la phase de relogement était alors en cours.

Sur place, des habitants témoignent. "On a entendu un gros boum, on a d'abord pensé que c'était un accident de voiture et puis ma fille m'a interpellée en me disant 'maman c'est l'immeuble en face de la maison qui a explosé, il faut appeler l'ambulance ou les pompiers parce qu'il y avait des grosses flammes'", explique une résidente quartier. "On a tous un peu eu peur, on se demande ce qui se passe, s'il y a eu des victimes ou pas".