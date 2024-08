Un chauffeur de bus victime d'une agression ce vendredi à Liège: deux suspects arrêtés

Deux hommes en scooter et deux autres circulant à pied l'ont alors apostrophé. Ils ont tenté de lui arracher la chaîne qu'il portait autour du cou et l'ont roué de coups-de-poing. Les suspects ont ensuite pris la fuite.

Quelques minutes plus tard, les deux scooters et leurs pilotes, respectivement nés en 1997 et en 2005, ont été interceptés par la police dans le centre de Liège. Tous deux ont été privés de liberté. Le plus âgé est bien connu de la justice.

Le dossier a été mis samedi à l'instruction et la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre des deux suspects. Les deux piétons impliqués dans l'agression sont toujours activement recherchés.

Le chauffeur de bus a été hospitalisé dans un hôpital liégeois. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il présente une incapacité de travail initiale d'une dizaine de jours.