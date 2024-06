Un trou énorme de plus de 5 mètres de profondeur s'est formé dans un champ à Crisnée

Un trou impressionnant a été découvert dans le champ d'un agriculteur, entre Crisnée et Oreye. Il s'agit probablement de l'effondrement d'une ancienne exploitation de marne, causé par les pluies de ces dernières semaines.

La photo circule sur les réseaux sociaux et elle est impressionnante: un trou énorme s'est formé au milieu d'un champ. Le sol, gorgé d'eau suite aux pluies de ces dernières semaines, s'est affaissé, ce qui a créé ce trou de plus de 3 mètres de diamètre et de 5 mètres de profondeur. " Avec les pluies, je pense que ce n'est pas encore fini malheureusement", témoigne une habitante de Crisnée sur Facebook.

Un phénomène courant

Si ce trou est particulièrement impressionnant de par sa taille, ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. "C'est relativement fréquent dans nos régions, même si celui-ci est de taille exceptionnelle", précise un internaute. "Une marnière est le résultat de l'exploitation de la marne, une craie tendre, qui sert à l'amendement des terres agricoles."