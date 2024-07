"C'est relativement rare et impressionnant": la chaussée se soulève à Ciney endommageant six véhicules

On aurait pu avoir une perte de contrôle du véhicule

Six véhicules sont endommagés par le soulèvement. Certains sont immobilisés immédiatement, d'autres poursuivent leur route durant quelques kilomètres avant d'être contraints de s'arrêter.

Le soulèvement de chaussées est tellement impressionnant qu'il pourrait faire office de casse-vitesse. Il est 16 heures ce mardi après-midi quand les services de secours sont prévenus par des conducteurs, surpris du phénomène. "Je pense qu'il a été subit puisqu'on n'a pas eu d'appel par rapport à un soulèvement progressif. Donc de par son importance et de par sa soudaineté, en effet c'est relativement rare et impressionnant", nous répond Patrice Liétart, porte-parole de la zone de secours Dinaphi (Dinant Philippeville).

Selon les pompiers, on a frôlé un incident plus grave. "Au vu de l'ampleur du soulèvement, on aurait pu avoir une perte de contrôle du véhicule ou bien alors un freinage très brutal qui aurait entraîné une forme de carambolage", estime le pompier.

Plusieurs soulèvements de ce type se sont produits sur ce tronçon de la Nationale 97. Un phénomène qui s'explique par les fortes chaleurs, comme l'explique Guillaume Fraikin, adjoint à la communication de la Sofico : "Lors d'épisodes de fortes chaleurs, le béton qui compose la chaussée est soumis à des contraintes. Des contraintes notamment de dilatation et quand il fait chaud, comme ça a été le cas hier, le béton se dilate, ne peut pas se dilater correctement et donc provoque ce soulèvement de la chaussée".

Le béton endommagé sera disqué avant réfection de la chaussée. La SOFICO, gestionnaire du réseau routier, table sur une réouverture le 9 août prochain. En attendant, la circulation est ramenée sur une bande.