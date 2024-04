"En Belgique on s'est fait une place": pour sa 7e édition, le marathon de Namur a vu son nombre de participants augmenter

Les marathoniens s’élancent, le long de la Meuse, pour plusieurs heures d’efforts. Et visiblement, le marathon de Namur a le vent en poupe, comme le prouve le nombre de coureurs cette année. Alors qu'ils étaient 900 l'année dernière, ils étaient 1350 pour cette 7e édition. "C'est un défi personnel de pouvoir se dire 'Je l'ai fait. Et puis, qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite", témoigne une coureuse au moment d'expliquer ses motivations à participer au marathon.

"Au niveau international, il y a celui de Paris qui est le même jour que nous chaque année, donc évidemment on ne sait pas jouer la même concurrence. Mais ici, en Belgique, on s'est fait une place, on a quand même un nombre d'étrangers, surtout des Français et des Luxembourgeois, qui augmente chaque année. On est sur une proportion de 10-15% de personnes qui viennent de l'étranger", s'enthousiasme l'organisateur du marathon de Namur, Nicolas Bonomie.

Le vainqueur du jour a réussi à boucler les 42 km en 2h28, soit 3 minutes de plus que le vainqueur de l'an dernier.