Le burger d'un jeune Belge bientôt sacré meilleur au monde ? Lohan garde sa recette secrète

Lohan Raiwet tient un food truck à Pesche, dans la commune de Couvin. Mais il est aussi et surtout finaliste du concours World Burger Contest à Lyon. Dans quelques semaines, on saura si son burger est sacré meilleur du monde.

Et si le meilleur burger du monde venait de Pesche, à Couvin ? C'est une possibilité qui devient de plus en plus proche de la réalité. Lohan Raiwet, un jeune Couvinois, participe au concours du meilleur burger au monde, un concours organisé en France, à Lyon. Quand il ne sert pas de burgers dans son food truck, ce jeune Couvinois cherche des associations originales et s'entraîne. Un travail qui lui a permis d'accéder à la finale du concours.

C'est avec une recette bien de chez nous qu'il a séduit les papilles du jury. "J'ai proposé un effiloché de bœuf Holstein maturé de 8 semaines avec une sauce à la Chimay Bleue, vieillie en barrique de rhum ambré et une croquette de fromage de vieux Chimay", explique Lohan Raiwet, finaliste du concours World Burger Contest à Lyon.