À cinq jours de la grande fête, des touristes rendent une dernière visite au Père Noël en Laponie: "C'est un immense plaisir"

À cinq jours de Noël, le Père Noël n'a plus que quelques heures pour préparer sa grande tournée annuelle. Visite, en Laponie, du magnifique village du Père Noël.

"Après 54 ans, c'est la première fois que nous pouvons être avec le Père Noël, c'est tellement excitant. Nous sommes si heureux d'avoir fait cette expérience, nous sommes heureux d'être ici", "c'est vraiment un superbe endroit, c'est un immense plaisir d'être ici et de pouvoir rencontrer le Père Noël", racontent des touristes sur place.

Un moment suspendu, le temps d'une rencontre avec le Père Noël en personne. Pour y parvenir, il faut être sage et patient. Les touristes viennent du monde entier pour saluer celui qui s'apprête à partir en tournée. Les adultes retombent en enfance.

Un peu plus loin dans le village, se trouve le bureau de poste du Père Noël. C'est là qu'arrivent des centaines de milliers de lettres. Pour les elfes, il faut tout trier et préparer les listes de cadeaux. "Cette année, les enfants ont demandé beaucoup de jouets comme cadeau et une demande fréquente est pour une balle anti-stress", déclare une elfe.

Et le Père Noël aussi a un souhait et un message à faire passer. "J'espère vraiment que nous pourrons trouver un moyen de vivre ensemble en paix dans le monde entier. Alors joyeux Noël !".

Il ne reste plus que quelques heures au Père Noël avant le grand départ. Un moment toujours particulier, riche en émotions. Une nouvelle tournée, une nouvelle page qui s'écrit et de nouveaux défis pour celui qui se dit chanceux et qui n'est pas prêt de prendre sa retraite.