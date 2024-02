Consommer en circuit court, comment ça marche et à quel prix? "Ici, on trouve absolument tout"

Acheter local : depuis quelques jours, c'est presque devenu un geste de solidarité à l'égard des agriculteurs. "On ressent un engouement un peu plus important que d'habitude. Le chiffre quotidien a légèrement augmenté. On voit que le nombre de nouveaux clients qui franchissent la porte de notre établissement est plus important également", se réjouit Léandre Huart, co-gérant de l'épicerie "Du local au bio".

C'est agréable d'être reconnu quand on livre nos œufs dans un magasin du coin

Léandre a créé cette épicerie il y a cinq ans avec son frère et ses parents, éleveurs de porcs et de bovins. Le but : vendre des produits locaux et ainsi mettre en valeur les producteurs comme Marie, qui livre aussi les œufs de sa ferme dans la grande distribution. "C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus impersonnel. On ne sait même pas qui on est. Bien sûr que c'est agréable d'être reconnu quand on livre nos œufs dans un magasin du coin", explique-t-elle.

La reconnaissance sociale à travers le circuit court, mais à quel prix ? Après le passage en caisse, les clients sont partagés. "C'est légèrement plus cher qu'ailleurs, oui, mais c'est de la qualité", estime une cliente. "Ici, on trouve absolument tout et c'est vraiment pas plus cher qu'au supermarché", trouve une autre.