Alessandro, 13 ans, déçu du match entre le Club de Bruges et la Juventus :"90 minutes de calvaire"

Alessandro est supporter de la Juventus de Turin depuis tout petit. À 13 ans, il ne rate aucun match. Il connaît chaque joueur et chaque actualité concernant son club. Il a toujours rêvé d’assister à un match des Bianconeri. Un rêve qui devient réalité à Noël. Sa maman, Carmela, lui offre une place pour assister au match du Club de Bruges face à la Juventus en Ligue des champions. Une belle opportunité de voir ses joueurs préférés sans devoir aller en Italie. "Il était tellement heureux, nous ne l’avions jamais vu comme ça. Nous n’aurions pas pu lui faire un plus beau cadeau. Il n’en revenait pas." Un petit mois à attendre avant de vivre un moment tant attendu.



Le jour J, Alessandro prépare sa tenue : maillot, veste floquée du blason du club italien. Une tenue noire et blanche aux couleurs de la Juventus pour vivre le match à 100 %. Arrivé à Bruges, devant le Jan-Breydel Stadium, Alessandro s’offre l’écharpe du match. Divisée en deux, à gauche le blason de Bruges et à droite celui de la Juventus, elle sera un beau souvenir. L’écharpe autour du cou, l’adolescent suit sa maman en direction des tribunes. "Nous étions à quelques mètres des supporters italiens. C’était parfait, nous les entendions chanter, c’était comme si on était avec eux. Nous étions en plus juste devant la partie du terrain où les joueurs s’entraînaient. Nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure place. " Assis aux côtés d’une trentaine de supporters italiens, Alessandro et Carmela observent l’une des meilleures équipes d’Italie à l’œuvre. " C’était super et Alessandro était tellement heureux. " Pourtant, le beau moment que vivent la maman et son fils vire rapidement à la déception.