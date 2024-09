"Ça devient difficile de vivre à Bouffioulx": face à des travaux qui s'éternisent, Jean-Claude ne comprend pas les décisions de sa commune

Partager:

Face à des travaux qui sont au point mort dans sa rue, Jean-Claude (nom d'emprunt) nous a contactés via le bouton orange "Alertez-Nous" pour nous faire part de son ras-le-bol. Alors que des égouts devaient être installés dans sa rue en 2022, le chantier n'est toujours pas terminé et la commune ne donne aucun signe de vie.

Nous sommes au début du mois d’octobre 2022, et la commune de Châtelet annonce que des égouts vont être installés rue Saint-Blaise, à Bouffioulx. Seulement, près de 2 ans après, il se trouve que le chantier est tout simplement… à l’arrêt. Une situation qui exaspère Jean-Claude. "Depuis, plus rien ne s'est passé. Plus aucune information de la part de la commune, et l'état de la route est catastrophique. Des nids-de-poule se sont formés à droite et à gauche. (...) Ça devient très difficile de circuler dans cette rue", s'agace-t-il. ©RTL info Sur le site de la commune de Châtelet, un document datant de juillet 2023 indique les différents chantiers de voirie à venir sur le territoire. On peut constater que celui de la rue Saint-Blaise n'a pas encore commencé. Visiblement, près d'un an plus tard, cela n'est toujours pas le cas. ©chatelet.be Il n'y a aucune communication officielle

Outre ce chantier qui s'éternise, Jean-Claude se pose des questions sur la ville de Châtelet et sa gestion des travaux. "Ce qui est un peu inquiétant, c'est que je me rends compte que, de manière générale, à Châtelet, tous les chantiers qui sont entamés ne sont pas achevés. Du coup, on se pose la question de pourquoi. Est-ce que c'est un problème de budget ? Est-ce que ce budget part pour autre chose ?", s'interroge-t-il. Il fait notamment référence au pont qui est en chantier depuis presque 10 ans à Châtelet, et qui n'est toujours pas terminé, faute de moyens. À lire aussi Un pont en chantier depuis près de 10 ans à Châtelet: les travaux coûtaient finalement plus cher que les subsides européens débloqués Face à cette situation, il témoigne des difficultés de vivre dans sa commune. "Cela devient vraiment difficile de vivre dans des conditions pareilles pour des travaux qui ne devraient prendre que quelques semaines, tout au plus. (...) Le problème, c'est qu'il n'y a aucune communication officielle. J'ai des documents qui stipulent que les travaux vont être réalisés dans les 100 jours. (...)", nous explique Jean-Claude. À lire aussi L'appartement de Graziella "saccagé" par sa locataire à Colfontaine: "L'état est indescriptible, je suis horrifiée"

Le document en question est notamment celui de la Société Wallonne des Eaux, qui explique clairement que le délai d’exécution des travaux est de 100 jours, et que le début des travaux en voirie est prévu pour le 10 octobre 2022. ©RTL info Afin de comprendre le problème qui persiste sur ce chantier, nous avons contacté la commune de Châtelet. "Le chantier a en effet pris du retard car les conduites d’eau ont dû être remplacées, ce qui a nécessité une modification des plans d’égouttage. Ce sont deux étapes qui prennent du temps et qui n'étaient pas prévues au départ", explique Maxime Stevenne, chargé de communication à la Ville de Châtelet. "La Ville ne dispose toutefois du pouvoir d’adjudication dans ce dossier. C’est la société IGRETEC qui en dispose et qui détermine donc la date de reprise du chantier", précise-t-il. C'est donc vers l'intercommunale que nous devons nous diriger. La porte-parole d'IGRETEC explique d'abord le type de collaboration qui existe entre sa société et les communes. "Nous sommes une intercommunale qui propose une offre de services, environ 30 métiers à disposition des entreprises, des communes et des citoyens. En ce qui concerne les communes, elles passent une convention avec nous. L'avantage pour elles est de se libérer des procédures de marchés publics", indique Marie Minet.