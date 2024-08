L'appartement de Graziella "saccagé" par sa locataire à Colfontaine: "L'état est indescriptible, je suis horrifiée"

A la fois écœurée et en colère, cette propriétaire décrit l’état dans lequel elle vient de récupérer son bien. "C’est indescriptible. Il y a des excréments d’animaux par terre. Tous les sanitaires sont bouchés. Elle jetait la litière de ses six chats dans les toilettes. Il y a des centaines de vêtements dans le grenier. Et des déchets partout. Tout est sale", explique Graziella avec dégoût. "Il y avait des sacs poubelles avec des déjections humaines, des mouches partout. Et l’odeur est pestilentielle. Je suis horrifiée sur toute la ligne. Elle m’a vraiment trompée", ajoute la femme de 67 ans, qui refuse d’y retourner.

"Ma locataire a tout simplement saccagé mon appartement et je n’ai droit à rien", déplore Graziella ce jeudi via notre bouton orange Alertez-nous.

Il y a deux ans, sa locataire du rez-de-chaussée commercial la contacte pour un dégât des eaux. A ce moment-là, Graziella parvient à entrer dans son appartement du 1er étage. "Il y avait un problème avec son boiler qui fuitait. Il y avait un trou dans le plancher et elle avait mis des seaux pour récupérer l’eau", se souvient la propriétaire. "J’ai alors constaté avec effroi qu’elle vivait dans une crasse pas possible. Avec une amie, on a tout nettoyé et déblayé avec des habits de cosmonaute. On a rempli des sacs poubelles et un conteneur. J’ai réparé le boiler. Cela m’a déjà coûté de l’énergie et de l’argent. Elle me traitait de tous les noms", déplore la sexagénaire. Sa locataire lui promet tout de même que cela ne se reproduira plus.

Pendant une longue période, elle ne déplore aucun problème. Sa locataire paye son loyer et ne la contacte jamais pour évoquer un souci quelconque. Mais Graziella assure ne pas avoir eu accès à son bien. "Chaque fois que je voulais exercer mon droit de visite annuel en tant que propriétaire, la locataire ne me laissait pas entrer. D’après elle, ce n’était jamais le bon moment", assure la sexagénaire.

Mais, six mois plus tard, le scénario se répète. "En février, j’ai découvert le pot aux roses, à nouveau grâce à ma locataire du rez-de-chaussée. Il y avait une fuite dans son commerce et c’était de l’eau souillée. Elle m’a prévenue et je me suis rendue sur place. Je suis montée à l’étage, j’ai tambouriné à la porte de ma locataire et j’ai essayé de la contacter. Mais la porte est restée close. J’étais furax", se souvient la propriétaire.

Contactée, la police arrive sur les lieux et entre dans l’appartement. "Et là, j’ai découvert l’horreur. Le bourgmestre est même venu sur place".

Le bâtiment déclaré insalubre

"L’appartement était dans un état lamentable. C’était une catastrophe, je n’ai jamais rien vu de tel. Il faut au moins six bulldozers pour nettoyer tout ça. Et personne n’était au courant. Nous avons posé la question aux voisins et à la propriétaire. Le bâtiment a été déclaré insalubre", confirme Luciano D’Antonio, le bourgmestre de Colfontaine.