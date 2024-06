Cyril et sa famille, des locataires, expulsés de leur logement à Fléron: "Quand on cherche une nouvelle maison, on est à chaque fois recalé"

Partager:

Cyril a dû quitter le logement qu'il louait à Fléron (province de Liège). Le propriétaire de l'habitation a décidé de mettre son bien immobilier en vente. Cyril a effectué de nombreuses recherches pour louer une autre maison, sans succès jusqu'à présent. Il se retrouve actuellement sans toit. Des membres de sa famille l'ont hébergé, en attendant qu'une solution puisse être trouvée. Est-ce de plus en plus compliqué de se loger en Belgique? Quelles solutions ou aides sont mises à disposition des locataires qui se retrouvent dans cette situation?

"On a dû quitter la maison où nous vivions le 31 mai, à minuit. Sur ordonnance de la juge de paix de Fléron, cette décision de nous mettre dehors a été prise. On avait 3 jours pour évacuer les lieux. Ce n’était pas plus compliqué que ça", raconte Cyril, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. L'habitant de Fléron a vécu dans cette habitation durant 20 ans. Il y a un an, cette maison a été vendue et le nouveau propriétaire a manifesté son intention de mettre fin au bail.

Cette famille cherche depuis activement un nouveau logement, dans plusieurs communes. Au total, ils ont visité une "soixantaine de maisons", sans recevoir de réponse positive. "Le propriétaire a décidé de vendre. On s’est retrouvé à devoir chercher et trouver une maison. Quand on cherche un logement via une agence, ils prennent les 2-3 plus gros dossiers de chaque sélection. Ce sont toujours les gros salaires qui l’emportent. Je ne suis qu’un petit ouvrier. On n’est jamais repris dans les sélections", regrette-t-il. "Il y a plus ou moins un an qu’on cherche un peu partout. On continue à chercher mais la réponse est toujours la même, ce n’est pas pour nous. On est 4 avec mon épouse et mes deux filles. On a participé à 60 sélections dans des agences et en privé. On est à chaque fois recalé. Toutes les portes se ferment l’une après l’autre. La réponse: 'C’est pas pour vous'." Sa fille Emilie a également partagé son ressenti au moment de faire ses cartons et d'emballer ses affaires. "On est expulsé et dans le pétrin. Cela fait 2-3 ans qu’on envisage un déménagement, mais on n’était pas pressé par le temps comme maintenant. On n’a plus le choix. On n’a toujours rien trouvé", a-t-elle confié fin mai. "On a loué un entrepôt pour stocker toutes nos affaires. Ces derniers instants ont été un peu tristes. On a vécu de nombreuses années dans la maison. On savait qu’on devait déménager depuis plusieurs années. Mais on ne s’attendait pas à faire un déménagement en 3 jours." À lire aussi Une maman et son enfant, expulsés de leur logement en janvier à Bruxelles, malgré la trêve hivernale: est-ce légal?

Tout le monde se retrouve sur un marché qui est dérégulé Pour Arnaud Belande, coordinateur à l’ASBL RWDH (rassemblement wallon pour le droit à l'habitat), la situation vécue pour cette famille est "symptomatique d’une crise qui existe depuis plusieurs années". "Cela démontre que les personnes ne peuvent plus se trouver sur le marché privé lorsqu’elles se retrouvent expulsées. Elles se retrouvent sur un marché avec des loyers qui explosent, et avec une forte demande. Tout le monde se retrouve effectivement sur un marché qui est dérégulé, avec des loyers qui ne sont pas maîtrisés. Forcément, les propriétaires et les bailleurs prennent les personnes qui ont le meilleur profil." Selon l'association, la "crise du logement" actuelle touche de plus en plus de personnes.