Emmeline, 20 ans, est victime de cyberharcèlement: "Il y a des menaces de viol sur les enfants de ma sœur"

Cela fait maintenant deux ans qu'Emmeline se fait cyberharceler. La jeune fille de 20 ans assure que tout a commencé "du jour au lendemain". "Au début, je pensais que c'était juste une blague. On me disait : 'Tu étais à telle heure à la gare, on t’a vu'. Et puis en fait, ça a été beaucoup plus loin que ça. J'avais l'impression d'être suivie. On savait tous mes faits et gestes. J'ai compris que ce n'était pas une blague quand ça a commencé à aller un peu plus loin avec les insultes et les menaces", rapporte-t-elle.

Dans les messages qu'elle reçoit, Emmeline est visée directement, mais pas seulement elle. Son (ou ses) harceleur menace également toute la famille, jusqu'à ses petits neveux et nièces. "Il y a de simples messages d'insultes, mais parfois d'autres un peu plus concrets comme l'endroit où se trouve ma chambre, l'adresse de mon frère, de ma sœur, le nom de leurs enfants, etc. Jusqu'à des menaces aux enfants. Là, j’ai un message où on me dit qu’on a hâte que les enfants de ma sœur crèvent. Il y a des menaces de viol sur les enfants", décrit-elle, téléphone en main.