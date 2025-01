"Je suis complètement désespérée": Séverine découvre qu'elle doit payer plus de 6.000 euros de facture d’eau, que s’est-il passé?

Séverine a rencontré un problème avec son compteur à eau : celui-ci indique qu'elle a consommé plus de 1.000 litres cubes pour l'année 2023... pour un total de plus de 6.000 euros. Depuis un an, elle se bat contre la Société wallonne des eaux pour prouver que son compteur était défectueux et qu'elle n'a pas à payer ce montant.

Comme chaque fin d’année, Séverine va relever son compteur d’eau. Alors qu’il s’agit d’une tâche courante, elle le fait désormais avec la boule au ventre à cause d’une mésaventure qui - un an plus tard - n’est toujours pas résolue. "L’année passée, en faisant mon relevé annuel, je me suis aperçue d’une anomalie par rapport à ma consommation. Le compteur affichait que j’avais consommé 1.158 m3 d’eau alors que la normale ne dépasse pas les 160 m3 par an", témoigne-t-elle via notre bouton orange Alertez-Nous.

Cette dernière reçoit alors une facture de plus de 6.000 euros alors qu’elle n’a "jamais consommé cette eau". Face à cette situation incompréhensible, Séverine interpelle la Société wallonne des eaux (SWDE). Elle envoie le compteur en réparation, la société lui en installe un flambant neuf en échange. Conclusion de la SWDE après vérification ? Le compteur est fonctionnel... et Séverine doit s'acquitter d'une somme de 6.375 euros en plus de la facturation pour la vérification de son compteur.