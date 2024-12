"Je trouve ça hallucinant": Valérie ne reçoit aucune facture d'énergie depuis plus d'un an, pourquoi?

Des milliers de citoyens sont privés de factures d’énergie depuis des mois, voire des années. Et pour cause, la plateforme mettant en lien les fournisseurs et les gestionnaires de réseau est victime d’un bug informatique qui semble insoluble. Actuellement, près de 14.000 personnes sont en incertitude financière en Wallonie et à Bruxelles. Analyse et explications.