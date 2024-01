Laure doit changer sa chaudière au mazout pour du gaz mais n'est pas raccordée au réseau: Ores lui demande 10.000 €

L’installation d’appareil de chauffage au mazout sera interdite en Wallonie d’ici 2 ans. Laure envisage donc le gaz. Mais, problème : le gaz n’arrive pas jusque devant chez elle… "Le gaz, la connexion est à 30 mètres de ma maison. Et Ores me demande 10.000 euros pour 30 mètres", déplore-t-elle.

Pour amener le gaz jusqu’à sa maison, le gestionnaire du réseau lui demande en effet 10.000 euros. Il faudra en plus ajouter les frais de travaux de raccordement et la nouvelle chaudière. C’est impayable pour Laure… "Je me retrouve devant un mur parce que je n’ai pas les moyens, ma chaudière va me lâcher d’un jour à l’autre… Qu’ils fassent toute la rue et puis voilà, et tout le monde y a droit ! Puisqu’on veut nous obliger à choisir une autre énergie et une autre façon de se chauffer", estime-t-elle.

L'extension d'un réseau doit faire l'objet d'un calcul de rentabilité, tout dépend du résultat pour savoir qui devra payer...