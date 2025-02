Laure, fraîchement diplômée, peut-elle rester sur la mutuelle de ses parents ?

Lorsque les étudiants finissent leurs études, certains impératifs s'imposent à eux : chercher un travail, s'inscrire au Forem... Et notamment, changer de carnet de mutuelle. Une situation dans laquelle se trouve Laure, fraîchement diplômée. Elle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Cela dépend de certains facteurs

Alors qu'elle n'a pas encore trouvé de travail, elle se demande si elle peut rester sur la mutuelle de ses parents en tant que personne à charge. La réponse est un peu plus complexe que oui, ou non. En fait, cela dépend de l'âge du jeune adulte. Si Laure a plus de 25 ans, elle ne peut pas rester sur leur carnet de mutuelle. Cette condition vaut d'ailleurs pour tout le monde, étudiant ou non.