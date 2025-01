"Mon appel était refusé à chaque fois": Thomas n'a plus de réseau et ne parvient pas à appeler les secours, que faire dans ce cas?

Nous vous en parlions ce matin, plusieurs utilisateurs ont constaté des problèmes de réseau téléphonique dans le Brabant wallon. Ce qui préoccupe particulièrement Thomas, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, c'est de ne pas avoir pu joindre la police à cause de ces soucis de téléphonie. Que faire dans cette situation?

"La dernière fois qu'il a neigé, je me suis rendu compte qu'un feu de la chaussée était bloqué au rouge. Les automobilistes étaient donc contraints de le brûler. Étant donné que c'est un carrefour dangereux en temps normal et avec les conditions météo, je me suis dit qu'il était important d'appeler la police", raconte Thomas de Grez-Doiceau.

Le souci: son appel "était refusé à chaque fois" à cause d'une panne du réseau. En se déplaçant, il est finalement parvenu à appeler la police mais s'inquiète. "Ne pas pouvoir appeler les services de secours est inacceptable".