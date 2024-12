Comment se mettre à l'abri, évacuer ou élaborer un plan d'urgence? "Il faut qu'on soit bien préparés", estime Verlinden

Le Centre de crise va mener, l'année prochaine, une campagne pour préparer aux situations d'urgence et rendre la population plus "résiliente".

Le Centre de crise national lancera l'année prochaine une vaste campagne visant à rendre la population plus "résiliente". L'objectif est de clarifier comment se mettre à l'abri, évacuer et élaborer son propre plan d'urgence, rapportent lundi Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

La campagne a lieu alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit, que de nombreux conflits géopolitiques se développent et qu'ont eu lieu récemment de graves catastrophes naturelles, comme les inondations en Espagne. Le président de l'OTAN, Mark Rutte, a déjà déclaré qu'il était désormais temps d'adopter une "mentalité de guerre".