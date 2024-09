Victime d’une tentative de cambriolage, Virginie ne parvient pas à joindre la police: "Que faire dans ces cas-là?"

Virginie, 37 ans, vit avec son mari et leur fils dans une maison située à Meise, dans la province du Brabant flamand. Depuis une semaine, la famille est en vacances en Allemagne, et la demeure reste inoccupée en leur absence.

Elle regarde et voit, en direct, deux hommes qui essayent de s’introduire chez elle. "Je les voyais contourner le jardin et regarder comment ils pourraient escalader la clôture", précise-t-elle.

La mère de famille tente de contacter le 112, numéro d’urgence européen. Au bout du fil, la police allemande lui explique ne pas pouvoir la mettre en relation avec la police belge.

La femme raccroche et compose le 101, puis le 100, sans succès. "Et bien sûr, mon commissariat local ferme à 20h et n’a pas de permanence de nuit ", raconte-t-elle.