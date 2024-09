Avec Trump ou Harris, la fracturation hydraulique a de beaux jours devant elle en Pennsylvanie

M. Mounts, 40 ans, travaille dans le sud-ouest de la Pennsylvanie dont il est originaire, pour Diversified Energy. Cette société ne pratique pas elle-même la fracturation hydraulique mais achète des puits auprès d'entreprises de plus grande envergure ayant foré avec cette méthode controversée et coûteuse, un thème qui s'est invité dans la campagne présidentielle.

Chef des opérations d'un producteur de gaz de schiste en Pennsylvanie, Jason John Mounts compte voter à l'élection présidentielle américaine de novembre pour "quiconque rendra notre activité florissante", dans cet Etat clé de l'est des Etats-Unis.

Ce procédé dangereux d'extraction consiste à injecter à haute pression de l'eau, du sable et des produits chimiques à des milliers de mètres de profondeur pour créer des failles dans les roches souterraines et libérer le gaz - et le pétrole - qu'elles renferment.

Diversified Energy entre alors en scène pour acheter et exploiter ces puits, en les perfectionnant pour en augmenter la production.

Les sept puits de son site de South Franklin, ouverts depuis une dizaine d'années, ronronnent doucement en exfiltrant le gaz du bassin de Marcellus, qui renferme l'une des plus importantes quantités de gaz de schiste au monde.