Birmanie: les opposants à la junte tirent à la roquette contre l'aéroport de la capitale

Avec une forte présence sécuritaire dans les environs, la ville a connu un calme relatif alors que les combats entre l'armée et ses opposants ravagent des pans entiers du pays.

Située au milieu de terres arides au centre du pays, la ville tentaculaire de Naypyidaw, construite par l'armée, abrite les haut gradés et les fonctionnaires de la junte.

En avril, les groupes PDF ont lancé plus d'une douzaine de drones sur des cibles à Naypyidaw, fermant temporairement l'aéroport. La junte avait déclaré que l'attaque n'avait causé aucun dégât majeur.

Sous-armés et en infériorité numérique, les opposants à la junte ont de plus en plus intégré les drones dans leur arsenal, avec un effet dévastateur.

De nombreux groupes utilisent des drones adaptés pour transporter des bombes pouvant être larguées sur des positions militaires.