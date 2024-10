Des réparations urgentes à mener sur le ring de Charleroi

La zone dégradée est située sur la partie aérienne du R9, une voirie régionale, à hauteur du Grand Palais. Elle a été soustraite à la circulation avant des travaux qui débuteront dans les prochains jours selon la Sofico.

Le chantier consistera à démolir la partie du tablier endommagée, à couler une dalle et à poser une nouvelle étanchéité et un nouveau revêtement. Il devrait durer un mois et demi, une période qui inclut celle nécessaire à la prise du béton, a indiqué la Sofico.

A hauteur de la dégradation, la circulation s'effectue uniquement sur les voies de gauche.

Ces dispositions pourraient entrainer des embarras de circulation à certains moments de la journée.