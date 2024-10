Deux étudiants de la KU Leuven rapatriés de Kigali en raison du virus de Marburg

Deux étudiants de la KU Leuven (KUL) qui effectuaient un stage dans un hôpital de Kigali, la capitale du Rwanda, ont été rapatriés en Belgique en raison du virus de Marburg, a indiqué l'université jeudi. Le virus, hautement contagieux et mortel, se propage actuellement dans la métropole rwandaise.

Trois autres étudiants de l'établissement sont encore sur place avec un autre étudiant doctorant qui les accompagne. "Ils restent encore sur place. Ils ne sont pas actifs dans le domaine de la santé, mais font des recherches dans les régions rurales", détaille la KUL. "Nous restons en contact et suivons la situation de près. Si nécessaire, nous leur demanderons de rentrer en Belgique."

La KU Leuven assure qu'elle suit la situation, en concertation avec les SPF Santé publique. Les deux étudiants ont effectué un stage dans un hôpital, ce qui pose un risque supplémentaire. "Ils sont rentrés chez eux depuis hier et sont en bonne santé", précise l'université. "L'objectif est qu'ils poursuivent leur stage ici dès que possible."

Six étudiants de l'Université de Gand (UGent) rentreront également chez eux ce week-end, a rapporté le journal De Morgen mercredi. Il s'agit de cinq étudiants de la faculté de médecine et sciences de la santé ainsi qu'un étudiant de la faculté d'économie et sciences de gestion.