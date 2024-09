France: couvre-feu pour les mineurs dans 7 quartiers en réponse à des violences urbaines

"Compte tenu des violences urbaines commises depuis le 18 septembre", cette mesure, en vigueur de 22H00 à 05H00 locales, s'applique dans "les secteurs de la Boucan et Bébel à Sainte-Rose; les quartiers Poucet et Mare-Gaillard au Gosier; les quartiers Lauricisque et Changy à Pointe-à-Pitre; le quartier Boisripeaux aux Abymes" dès lundi soir, a détaillé dans un communiqué le préfet Xavier Lefort.

L'arrêté préfectoral fait état de "barricades, barrages routiers, incendies de radars". De plus, "lors des ces violences, les forces de sécurité intérieure ont été victimes de jets de pierre et de cocktail molotov", selon la préfecture.