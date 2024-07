Glissement de terrain meurtrier : l'Ethiopie décrète trois jours de deuil national

Cela permettra "de réconforter les proches et tout le peuple de notre pays", a-t-il ajouté dans un communiqué retransmis par la radio-télévision éthiopienne.

C'est le glissement de terrain le plus meurtrier jamais enregistré dans ce pays de la Corne de l'Afrique, avec un bilan qui s'élevait jeudi à au moins 257 morts selon l'agence humanitaire de l'ONU (OCHA), citant les autorités locales, mais susceptible de grimper à 500 morts, selon la même source.

Sur place, l'aide humanitaire et à la reconstruction "sont bien en engagées", a précisé l'organisme éthiopien chargé de la protection, et une structure de coordination des secours a été mise en place, et 6.000 personnes doivent être relogées.

Selon l'OCHA, plus de 15.000 personnes doivent être évacuées en raison du risque de nouveaux glissements de terrain, dont de jeunes enfants et des milliers de femmes enceintes ou jeunes mamans. L'aide a commencé à arriver, a-t-il indiqué, notamment quatre camions de la Croix-Rouge éthiopienne.

La plupart des victimes ont été ensevelies lorsqu'elles se sont précipitées pour porter secours et aider après un premier glissement de terrain consécutif à de fortes pluies tombées dimanche dans la région située à environ 480 kilomètres de la capitale Addis-Abeba.