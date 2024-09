Interruption du trafic des trains entre Rivage et Gouvy du 19 octobre au 3 novembre

Les équipes du gestionnaire du réseau ferroviaire mettront cette interruption à profit afin de mener à bien plusieurs chantiers indispensables au maintien de la sécurité et de la performance du réseau. Elles s'attelleront, entre autres, à entretenir et à moderniser différents tunnels. Des travaux de sécurisation de parois rocheuses et de murs de soutènement seront également réalisés. D'autres équipes seront chargées de renouveler certains composants de l'infrastructure, notamment des portions de rail, et de réaliser diverses tâches de maintenance au niveau de la caténaire et de la signalisation. Les travaux se dérouleront 24h/24.

Durant cette période, tous les trains circulant entre Rivage et Gouvy seront remplacés par des bus.