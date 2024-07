JO-2024: pour les associations, les ultimes campements évacués signent "le sprint final du nettoyage social"

- "Vider les rues" -

"Là en seulement trois jours, on peut estimer que 500 personnes ont été évacuées. C'est sur les secteurs du quai d'Austerlitz, les bords du canal de l'Ourcq et aussi du canal Saint-Denis", selon Paul Alauzy.

Miguel MEDINA

L'opération de démantèlement du campement installé au niveau du pont de Flandres dans le XIXe arrondissement de Paris, un quartier populaire de la capitale, s'est déroulée mercredi avec le concours d'effectifs de la gendarmerie avant que des équipes de nettoyage n'enlèvent les tentes installées le long des quais du canal. Selon des témoins, l'évacuation s'est déroulée dans "le calme".

"Il y a eu des propositions vers les SAS (Sas d'accueil temporaire) régionaux qui ont très peu été acceptées. Il y a eu plein de propositions vers ce qui s'appelle des sites tampons, des CAES (des centres d'accueil et d'études de situation) d'Ile-de-France", a expliqué Paul Alouzy.

"Avant il fallait répondre à des conditions drastiques pour y accéder. Et là, tout le monde pouvait y accéder. Avant les Jeux, c'est vraiment une logique de +on donne des solutions temporaires dans la région parisienne pour être sûr de bien vider les rues+", a-t-il complété.

Les migrants délogés qui n'ont pas souhaité être orientés dans les centres hors de Paris sont partis avec pour tout bagage des sacs de couchage et des sacs de courses, a constaté une journaliste de l'AFP.

Hassem, 27 ans, Soudanais, avait élu domicile sous le Pont de Flandres depuis deux mois. "Je ne suis pas monté dans le bus parce que dans 15 jours on nous remettra à la rue. On a besoin d'un logement stable pour faire les démarches ou suivre des cours de français", assure-t-il.

"On ne sait pas ce qu'on va faire ce soir", ajoute-t-il.

"Il y a un an on m'a emmené à Bordeaux, j'ai dormi dans un logement cinq jours puis à la rue donc je suis revenu à Paris parce que j'y connaissais des gens", relève Nassir, 34 ans, arrivé en France en 2017 depuis le Soudan en passant par la Libye et l'Italie. "Monter dans un bus pour rester que quelques jours ça me sert à rien, je ne vais pas trouver du travail."