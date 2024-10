Kimberley Zimmermann et Anna Bondar passent au deuxième tour du double

Kimberley Zimmermann et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 93 et 94 en double) se sont qualifiées pour le 2e tour du double au tournoi de tennis de Guangzhou, un WTA 250 joué sur surface dure et doté de 267.082 dollars en Chine.

Elles se sont imposées au 1er tour face à la paire composée par la Hongroise Timea Babos et la Britannique Harriet Dart (WTA 54 et 62 en double), classée 4e tête de série, 6-3, 6-7 (5/7), 10/5. Réglé au super tie-break, le match a duré 1 heure 48 minutes.

Au 2e tour, les quarts de finale, Zimmermann et Bondar rencontreront soit l'Italienne Angelica Moratelli et la Tchèque Anna Siskova (WTA 71 et 77 en double), soit les Britanniques Samantha Murray Sharan et Eden Silva (WTA 91 et 112 en double).