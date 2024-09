"La chance nous a quittés": une petite île de Floride sort la tête de l'eau après l'ouragan Hélène

L'ouragan Hélène y a fait 11 victimes jeudi soir. Au moins 53 personnes sont mortes au total dans l'est et le sud-est des Etats-Unis, d'après les autorités.

Hélène avait touché terre dans le nord-est floridien en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h.

Selon les scientifiques, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, en réchauffant les eaux des mers et des océans.