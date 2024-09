La Maison Ronald McDonald de l'UZ Brussel célèbre son cinquième anniversaire

Inaugurée en 2019, la maison dispose de dix chambres et a déjà accueilli des centaines de familles.

"Lorsque votre enfant est hospitalisé, vous n'avez qu'une seule envie en tant que parent: être à ses côtés le plus longtemps et le plus souvent possible. Vous voulez le réconforter, le serrer dans vos bras et lui souhaiter bonne nuit", a expliqué Hilde Celeste De Jonge, directrice du Fonds Ronald McDonald pour les Enfants, lors de la cérémonie en présence du parrain, Kevin De Bruyne et de la marraine, Michèle Lacroix. "Ce lieu offre aux parents la possibilité de rester proches de leur enfant." Les parents y séjournent en moyenne une dizaine de jours, une durée qui peut s'allonger pour les parents de bébés prématurés.

La Maison Ronald McDonald de l'UZ Brussel est la première structure de ce type créée en Belgique par le Fonds Ronald McDonald pour les Enfants. L'organisation prévoit d'ouvrir des chambres familiales au sein de l'hôpital anversois aan de Stroom d'ici fin 2026. Elle a également inauguré il y a peu une maison de vacances dans le village vacances Center Parcs de Vielsalm.

L'organisation compte 385 maisons dans plus de 60 pays à travers le monde.