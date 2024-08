La Semaine de l'allemand mise sur un apprentissage ludique de la langue

"Plus de 130 millions de personnes s'expriment en allemand dans l'Union européenne et en Belgique, 79.000 personnes résident en Communauté germanophone. L'Allemagne est le plus important partenaire commercial de la Belgique et maîtriser la langue est donc un atout", commente l'ambassadeur Martin Kotthaus. "N'ayez pas peur: apprendre l'allemand n'est pas aussi compliqué qu'on le croit."

Toutes les informations liées à cette semaine allemande sont disponibles en français également sur le site www.wochefuerdeutsch.be

Outre l'ambassade allemande, le Goethe-Institut de Belgique, l'association belge des professeurs d'allemand (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband), la Communauté germanophone et la radio-télévision locale BRF soutiennent l'événement.