Lauryn Hill et les Fugees annulent leur tournée américaine

Paras Griffin

"Ready or Not"? L'icône du rap Lauryn Hill a annulé sa tournée américaine qui devait réunir le groupe The Fugees, a annoncé mercredi la plateforme de vente de billets de concerts et spectacles Ticketmaster, sans expliquer pourquoi.

Dix-sept dates, prévues entre le 9 août et le 21 septembre sont annulées sur le site de Ticketmaster, qui promet un remboursement automatique des fans de Lauryn Hill. Ces derniers avaient commencé à recevoir des notifications des annulations la veille, selon plusieurs médias américains.