Le groupe photovoltaïque wallon Ecostal Group lève 100 millions d'euros

Ecostal Group, une société wallonne active dans la distribution B2B de solutions photovoltaïques et la conception, fabrication et installation de structures photovoltaïques, a officialisé vendredi un accord pour une levée de fonds d'un montant de 100 millions d'euros, communique Wallonie Entreprendre (WE).

Le groupe veut ainsi renforcer sa présence internationale en diversifiant son offre de produits et services. "Cette opération garantit à Ecostal de bénéficier d'une base actionnariale stable permettant de garder en Belgique le contrôle d'un des leaders européens de la transition énergétique, tout en poursuivant son expansion sur les marchés internationaux", précise WE, le bras financier de la Région wallonne.

La première moitié de la levée de fonds a été réalisée sous forme d'une augmentation de capital souscrite par un consortium formé de WE, Noshaq et Transenergie et le management de la société. L'autre moitié est composée d'emprunts auprès de banques belges, de Wallonie Entreprendre International et du management, précise WE.