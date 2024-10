Le nombre de personnes tuées sur les routes belges est en nette baisse

Sur les six premiers mois de 2024, 198 personnes sont décédées sur les routes belges. C'est une baisse de 12% par rapport à la première moitié de 2023, où il y avait eu 226 décès dus au trafic. Le nombre d'accidents et le nombre de blessés baissent également.

Ces chiffres ressortent du dernier baromètre de la sécurité routière de l'institut Vias, et montrent une tendance continue à la baisse des décès depuis début 2023. C'est entre autres le cas sur les plus grands axes.

En Wallonie, le nombre global de personnes tuées sur les routes est passé de 100 (première moitié de 2023) à 93. Une personne a été tuée à Bruxelles. Constat interpellant: si le nombre total baisse, ce n'est pas le cas du nombre de conducteurs de scooters et motos qui perdent la vie sur les routes.

Le nombre d'accidents a baissé de 4,4% sur tout le pays: il y en a eu 17.157 sur les six premiers mois de l'année, dont 4.682 en Wallonie et 1.813 à Bruxelles. Une petite partie de ces accidents implique une trottinette électrique, un nombre en baisse pour Bruxelles (de 267 à 225) mais en hausse dans les deux autres Régions (de 100 à 110 en Wallonie, de 382 à 388 en Flandre). "Preuve que ce moyen de transport s'est maintenant généralisé et ne se cantonne plus à Bruxelles."

Le nombre de blessés était de 21.002 (-3%).