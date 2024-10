Le salon Batireno et Énergie&Habitat s'ouvre à Namur pour deux week-ends

Comme chaque année, le salon de la construction Batireno et Énergie & Habitat s'ouvrira à Namur Expo durant deux week-ends, du 12 au 14 octobre et du 18 au 20 octobre. Les visiteurs seront particulièrement sensibilisés à la consommation d'énergie, que ce soit dans la construction ou la rénovation de leur habitation.

Ce sont au total 150 exposants qui s'installeront dans les travées de Namur Expo durant ces six journées. Le public sera ainsi invité à découvrir l'ensemble des solutions actuelles pour rendre son habitat plus durable et plus performant sur le plan énergétique.

Des ateliers de bricolage ainsi que des ateliers d'initiation à l'aménagement intérieur, sous inscription, seront également proposés. Des conférences sur les enjeux actuels de la construction émailleront aussi ces deux week-ends. Une nuit de l'Énergie sera par ailleurs programmée le 18 octobre, avec une ouverture prévue jusqu'à 21h00.

Près de 15.000 visiteurs sont attendus cette année, selon l'organisateur Easyfairs.