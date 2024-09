Le sauteur à ski Daniel-Andre Tande, ancien champion olympique, met un terme à sa carrière

"Après ma mauvaise chute à Planic il y a trois ans, j'ai eu le temps de me rendre compte que ma peur de sauter à ski était peut-être plus grande que ce que j'avais estimé. C'est pourquoi je sens que c'est la bonne décision de mettre un terme à ma carrière", a-t-il écrit sur Instagram mercredi soir.

Tande était gravement tombé lors d'une manche de Coupe du monde à Planica en 2021 et avait été placé quelques jours dans un coma artificiel. Il avait subi une fracture de la clavicule et une perforation du poumon. En plus de son titre olympique en 2018, il a été quadruple champion du monde de vol à ski, une fois en individuel et trois fois par équipes, et a décroché huit victoires en Coupe du monde.