L'Église dément que le Pape ne rencontrera pas les victimes du documentaire "Godvergeten"

Vendredi, il a été confirmé que lors de sa visite en Belgique (du 26 au 29 septembre), une "rencontre pastorale" en toute discrétion entre des victimes de violences sexuelles et le pape François sera organisée.

"Aucune invitation n'a encore été envoyée", a réagi Peter Haegeman, porte-parole de la Conférence des évêques. "Il est donc impossible de dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas invités."

Le porte-parole a concédé qu'une sélection devra être faite pour que la rencontre entre le Pape et les victimes puisse se faire. Mais la participation au documentaire "Godvergeten" n'est "pas un critère" pour établir cette sélection, a-t-il déclaré. "La composition du groupe de victimes se fera plus tard, en discussion avec le Vatican", a-t-il ajouté. Il n'est pas encore possible de confirmer quand cette composition sera officiellement établie.

Peter Haegeman précise toutefois que les avocats et représentants des victimes ne seront pas invités à cette rencontre avec le souverain pontif. "Le principe est que le pape souhaite parler spécifiquement aux victimes", a-t-il rapporté. "À l'image des précédentes rencontres à l'étranger, seul un interprète sera présent, mais personne d'autre. Il s'agira d'une conversation privée, de personne à personne, sur les souffrances infligées."