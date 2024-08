Les transitions au sein de la société animeront la visite du Pape à l'UCLouvain

Les transitions au sein de la société, autour de cinq thématiques -l'éco-anxiété, les racines philosophiques des crises sociales et environnementales, les inégalités sociales, la place des femmes, le rôle de la sobriété et de la solidarité- seront au cœur de la visite du pape François à l'UCLouvain le 28 septembre prochain. Le souverain pontife sera sur le campus de Louvain-la-Neuve dans le cadre du 600e anniversaire de l'université.

A l'occasion de cette visite, des étudiants, doctorants et scientifiques adresseront au Pape une lettre, "fruit des réflexions académiques, des avancées scientifiques et des actions engagées de l'UCLouvain en matière de transition", précise l'université dans un communiqué jeudi. Quatre témoignages d'étudiants et de jeunes scientifiques rythmeront la lecture de la lettre, lue par la dramaturge et comédienne belge, Geneviève Damas.

Le pape François prendra ensuite la parole avant de poser un geste symbolique et d'inaugurer l'arbre à souhait UCLouvain, symbole du 600e anniversaire de l'Université de Louvain, "afin de marquer les envies et défis de toutes et tous pour le futur de l'université".