L'été prochain assez incertain pour le train de nuit Bruxelles-Prague

L'avenir du train de nuit Bruxelles-Prague est assez sombre à l'horizon de l'été 2025. Les nombreux travaux sur le rail, une procédure des horaires complexe en Allemagne, et un manque de coordination entre l'Allemagne et ses pays voisins laissent planer le doute sur l'avenir de la connexion nocturne.

La compagnie qui effectue ce trajet, European Sleeper, ne dispose pas encore des données allemandes pour la constitution de l'horaire de l'an prochain. Ces éléments ne devraient être confirmés que peu de temps avant le changement d'horaire annuel. Le puzzle risque d'être compliqué à assembler.

Sans une vue globale sur l'horaire, European Sleeper serait contraint d'interrompre son service. Les passagers ne pourraient alors plus bénéficier d'une connexion directe reliant la Belgique et la Tchéquie et passant par quatre pays.